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    Скончался ветеран британского кинематографа

    Оператор прославился после работы над фильмами об Индиане Джонсе

    Баку. 23 февраля. REPORT/AZ/ Скончался ветеран британского кинематографа, обладатель ордена Британской Империи, известный оператор Дуглас Слокомб. 

    Как сообщает Report, он умер в возрасте 104 лет. 

    Оператор прославился после работы над фильмами об Индиане Джонсе.

    Отметим, что ветеран британского кинематографа, снявший в общей сложности 85 кинокартин, трижды становился номинантом престижной премии "Оскар".

    Кинооператор был удостоен трех премий Британской академии кино и телевизионных искусств, а в 2008 году Слокомб получил орден Британской Империи.

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