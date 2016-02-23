Баку. 23 февраля. REPORT/AZ/ Скончался ветеран британского кинематографа, обладатель ордена Британской Империи, известный оператор Дуглас Слокомб.
Как сообщает Report, он умер в возрасте 104 лет.
Оператор прославился после работы над фильмами об Индиане Джонсе.
Отметим, что ветеран британского кинематографа, снявший в общей сложности 85 кинокартин, трижды становился номинантом престижной премии "Оскар".
Кинооператор был удостоен трех премий Британской академии кино и телевизионных искусств, а в 2008 году Слокомб получил орден Британской Империи.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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