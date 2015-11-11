Скончался режиссер фильма "Д`Артаньян и три мушкетера"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром скончался режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Боткинской больнице, куда он был экстренно госпитализирован неделю назад.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич с 3 ноября находился в реанимации хирургического отделения Боткинской больницы.

Ему был 81 год.

Как сообщила супруга режиссера Надира Юнгвальд-Хилькевич, создатель фильмов о приключениях мушкетеров скончался от сердечной недостаточности.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. Среди самых известных фильмов российского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР - "Д`Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" и другие.