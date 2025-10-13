Скончался поэт Алисамид Кюр
Искусство
- 13 октября, 2025
- 09:38
Скончался азербайджанский поэт Алисамид Кюр (Джафарли).
Об этом Report сообщили члены его семьи.
Согласно информации, церемония прощания и похороны пройдут в Сальяне.
Отметим, что 15 сентября Алисамид Кюр в связи с проблемами со здоровьем был госпитализирован в Республиканский диагностический центр, затем его лечение было продолжено в Республиканской клинической больнице. Несколько дней назад он с согласия семьи был выписан домой.
