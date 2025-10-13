Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Скончался поэт Алисамид Кюр

    Искусство
    • 13 октября, 2025
    • 09:38
    Скончался поэт Алисамид Кюр

    Скончался азербайджанский поэт Алисамид Кюр (Джафарли).

    Об этом Report сообщили члены его семьи.

    Согласно информации, церемония прощания и похороны пройдут в Сальяне.

    Отметим, что 15 сентября Алисамид Кюр в связи с проблемами со здоровьем был госпитализирован в Республиканский диагностический центр, затем его лечение было продолжено в Республиканской клинической больнице. Несколько дней назад он с согласия семьи был выписан домой.

    Алисамид Кюр поэт
    Şair Əlisəmid Kür vəfat edib, Salyanda dəfn olunacaq

    Последние новости

    10:14

    В Исламабаде проходит трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    10:12

    Турецкая компания оборонной промышленности создала дочернюю компанию в Азербайджане

    Бизнес
    10:11

    16-летний житель Баку задержан по подозрению в убийстве

    Происшествия
    10:01

    Доллар подешевел к евро и иене на ожидании решений США и Китая

    Финансы
    10:00

    Центр Низами Гянджеви вновь выступит партнером Саммита по устойчивому развитию

    Внешняя политика
    10:00
    Фото

    BİAF 2025: там, где классика встречает современность программа второго уикенда

    Бизнес
    10:00

    МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 211 пожаров, обнаружены тела пяти человек

    Происшествия
    09:59

    Израиль вручит Трампу высшую гражданскую награду за помощь в прекращении огня

    Другие страны
    09:46

    Промбанк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    Лента новостей