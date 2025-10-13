İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Şair Əlisəmid Kür vəfat edib, Salyanda dəfn olunacaq

    İncəsənət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:24
    Şair Əlisəmid Kür vəfat edib, Salyanda dəfn olunacaq

    Şair Əlisəmid Kür vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a şairin ailə üzvləri məlumat verib.

    Məlumata görə, şairin vida və dəfn mərasimi Salyanda olacaq.

    Qeyd edək ki, Əlisəmid Kür səhhətində yaranan problemlər səbəbindən sentyabrın 15-də Respublika Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib.

    Daha sonra müalicəsi Respublika Klinik Xəstəxanasında davam etdirilib. Şairin səhhətində irəliləyiş olmadığına görə o, bir neçə gün öncə ailəsinin razılığı ilə evə buraxılmışdı.

    Xatırladaq ki, Əlisəmid Cəfərli (Əlisəmid Kür) 8 fevral 1954-cü ildə Salyanda anadan olub.

    Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Komitəsində redaktor, Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında və Azərbaycan Teatr Muzeyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

    Şeirləri dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunub, şeir almanaxlarında, ədəbi dərgilərdə dərc olunub.

    Əlisəmid Kür şair "Azərbaycanfilm"
    Скончался поэт Алисамид Кюр

    Son xəbərlər

    10:04

    CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:01
    Foto

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edib

    Biznes
    10:00

    İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    10:00

    Bakıda Azərbaycan-Rusiya-İran üçtərəfli görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    09:59

    Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıb

    Hadisə
    09:59

    150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcək

    Digər ölkələr
    09:56

    Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    09:54
    Foto

    BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramı

    Biznes
    09:51

    Türkiyənin aparıcı müdafiə sənayesi şirkəti Azərbaycanda törəməsini yaradıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti