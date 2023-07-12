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Скончался народный художник Фазиль Наджафов

Скончался народный художник Фазиль Наджафов Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 11 июля в возрасте 88 лет скончался народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов.
Искусство
12 июля 2023 г. 13:52
Скончался народный художник Фазиль Наджафов

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 11 июля в возрасте 88 лет скончался народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

Отметим, что Фазиль Имамверди оглу Наджафов родился 16 февраля 1935 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу имени А.Азимзаде, а в 1961 году Московский высший художественный институт имени В.И.Сурикова.

Фазиль Наджафов автор таких произведений как "Юная девушка", "Портрет Раи", "Двое", "Слепые", "Утро", "Спящий старик", "Молящаяся женщина", "Формула жизни", "Тысячелетний человек" и др.

В 2014 году Фазиль Наджафов создал памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Кара Караеву, установленный в центре Баку. В 2015 году он принял участие в 56-й Венецианской биеннале с 8 произведениями при поддержке Фонда Гейдара Алиева и IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды).

В 1988 году Фазиль Наджафов был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств, а в 2002 году – народного художника Азербайджана. В 2020 году художник был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

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Версия на азербайджанском языке Xalq rəssamı Fazil Nəcəfov vəfat edib

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