Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Вчера вечером на 57 году жизни скоропостижно скончался народный артист Азербайджана Ильхам Аскеров.

Как передает Report, актер скончался от инфаркта.

Ильхам Тевеккюль оглы Аскеров родился 3 сентября 1958 года. С 1983 года был ведущим актером Азербайджанского национального драматического театра и запомнился яркими драматическими образами в спектаклях по произведениям азербайджанских и европейских классиков, а также в телеспектаклях по произведениям Мирзы Ибрагимова, Гусейна Джавида, Бахтияра Вахабзаде, Ильяса Эфендиева, Уильяма Шекспира и других. Актер был также прекрасным литературным чтецом и ведущим популярной передачи «Родник» ("Bulaq") Азербайджанского государственного радио. В 2010 году перенес тяжелый инсульт мозга, но вернулся на сцену. Рецидив повторился в декабре прошлого года. Актер также страдал диабетом.

ALLAH rəhmət eləsin!