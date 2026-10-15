Эрдоган в последний раз примет участие в президентских выборах

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в последний раз выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил главный советник турецкого президента Мехмет Учум.

"В значительной степени определилось, что очередные президентские выборы пройдут в марте или апреле 2028 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих выборах в последний раз выдвинет свою кандидатуру", - отметил он.