Эрдоган в последний раз примет участие в президентских выборах
В регионе
- 15 октября, 2026
- 16:44
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в последний раз выдвинет свою кандидатуру на пост президента.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил главный советник турецкого президента Мехмет Учум.
"В значительной степени определилось, что очередные президентские выборы пройдут в марте или апреле 2028 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих выборах в последний раз выдвинет свою кандидатуру", - отметил он.
Türkiyədə prezident seçkisi 2028-ci ilin əvvəlində keçiriləcək, Ərdoğan sonuncu dəfə namizəd olacaq
Erdoğan to run for president for the last time
Последние новости
01:44
Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутникамиДругие страны
01:19
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапаФутбол
01:16
В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапаФутбол
00:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатовФинансы
00:36
В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатовФинансы
00:33
В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человекВ регионе
00:31
Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 годуФинансы
00:22
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатовФинансы
00:07
Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатовФинансы