İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə prezident seçkisi 2028-ci ilin əvvəlində keçiriləcək, Ərdoğan sonuncu dəfə namizəd olacaq

    Region
    • 15 oktyabr, 2026
    • 16:24
    Türkiyədə prezident seçkisi 2028-ci ilin əvvəlində keçiriləcək, Ərdoğan sonuncu dəfə namizəd olacaq

    Türkiyədə növbəti prezident seçkisi 2028-ci ilin mart və ya aprel aylarında olacaq.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın baş müşaviri Mehmet Uçum məlumat verib.

    O, növbəti seçkilərdə Ərdoğanın da namizəd olacağını bildirib:

    "Növbəti prezident seçkilərinin 2028-ci ilin mart və ya aprel ayında keçirilməsi böyük ölçüdə dəqiqləşib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti seçkidə sonuncu dəfə namizəd olacaq".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган в последний раз примет участие в президентских выборах
    Erdoğan to run for president for the last time
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    19:11
    Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdır
    Digər ölkələr
    19:10
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib
    Region
    19:08
    İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    18:55
    Yəmən sahillərində tankerə yaxınlaşan qayığa xəbərdarlıq atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti