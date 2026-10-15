Türkiyədə prezident seçkisi 2028-ci ilin əvvəlində keçiriləcək, Ərdoğan sonuncu dəfə namizəd olacaq
Region
- 15 oktyabr, 2026
- 16:24
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Türkiyədə növbəti prezident seçkisi 2028-ci ilin mart və ya aprel aylarında olacaq.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın baş müşaviri Mehmet Uçum məlumat verib.
O, növbəti seçkilərdə Ərdoğanın da namizəd olacağını bildirib:
"Növbəti prezident seçkilərinin 2028-ci ilin mart və ya aprel ayında keçirilməsi böyük ölçüdə dəqiqləşib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti seçkidə sonuncu dəfə namizəd olacaq".
Эрдоган в последний раз примет участие в президентских выборах
Erdoğan to run for president for the last time
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