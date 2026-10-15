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    ING Group: Экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,3% в 2026-2028 годах

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 16:44
    ING Group: Экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,3% в 2026-2028 годах

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,5% в 2026 году, 3% в 2027 году и 2,5% в 2028 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

    По сравнению с ранее опубликованными оценками, прогноз динамики ВВП на текущий год был скорректирован в сторону снижения на 0,5 процентного пункта (п.п.). При этом ожидания на 2027 год остались без изменений, тогда как прогноз на 2028 год был улучшен на 0,2 п.п.

    Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в период с 2026 по 2028 год оценивается аналитиками банка на уровне 2,3%.

    Согласно расчетам ING, в третьем квартале 2026 года рост экономики достигнет 2,8%, а в четвертом квартале замедлится до 1,7%. Кроме того, в первом квартале 2027 года прогнозируется увеличение ВВП на 3%, во втором квартале - на 3,5%, в третьем - на 2%, а в четвертом - на 3,5%.

    Напомним, что по итогам 2025 года рост экономики Азербайджана зафиксирован на отметке 1,4%. Министерство экономики оценивает прирост ВВП в текущем году на уровне 1,7%, а в следующем - 2,7%. Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в 2026 году на уровне 0,5%, а в 2027 году - 2,6%.

    ВВП Азербайджана Экономический рост ING Group
    ING Group: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2028-ci illərdə orta hesabla 2,3 % böyüyəcək
    ING Group: Azerbaijan's economy to grow by average of 2.3% in 2026-2028
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