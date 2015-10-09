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    Скончался известный турецкий актер

    71-летний Сырры Элиташ умер в больнице

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В больнице в возрасте 71 года скончался известный турецкий актер Сырры Элиташ.

    Как сообщает Report, актер умер от кровоизлияния в мозг. 

    Он будет похоронен сегодня. 

    Сырры Элиташ играл в кино в основном отрицательные роли. За творческую жизнь он снялся в 600 фильмах. 

    Сырры Элиташ снимался в кино и сериалах до 2010 года. В первый раз кровоизлияние у актера случилось перед камерами. Актер получал лечение на протяжении 5 лет. 

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