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    ​Скончался известный азербайджанский актер

    Велиахд Велиев будет похоронен в США

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Скончался известный актер Велиахд Велиев, создавший в азербайджанском кино интересные образы.

    Об этом Report сообщил брат В.Велиева, актер Гянджинского государственного драматического театра, заслуженный артист Рамиз Велиев.

    "Велиахд уже более 15-ти лет жил в США. Он скончался вчера вечером. Уже год как он страдал раком. Сегодня его предадут земле в США. Привезти его сюда невозможно, так как семья Велиахда  живет в Америке. Сейчас его тело находится в одной из мечетей в США. Его похоронят днем".

    Напомним, что В.Велиев учился в Москве на курсах киноактерского мастерства вместе с народными артистами Гамидой Омаровой, Сонаханым Меликовой, заслуженными артистами Фархадом Исрафиловым, Откемом Искендеровым.

    Одна из самых его известных ролей - роль Ахмед бека в фильме "Хочу жениться" ("Эвленмек истейирем").

    В.Велиев родился в 1952 году в Дашкесане. В 1975-1979 годах закончил в Москве актерский факультет ВГИК. С 1979 года снимал фильмы на киностудии "Азербайджанфильм". 

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