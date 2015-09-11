​Скончался известный азербайджанский актер

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Скончался известный актер Велиахд Велиев, создавший в азербайджанском кино интересные образы.

Об этом Report сообщил брат В.Велиева, актер Гянджинского государственного драматического театра, заслуженный артист Рамиз Велиев.

"Велиахд уже более 15-ти лет жил в США. Он скончался вчера вечером. Уже год как он страдал раком. Сегодня его предадут земле в США. Привезти его сюда невозможно, так как семья Велиахда живет в Америке. Сейчас его тело находится в одной из мечетей в США. Его похоронят днем".

Напомним, что В.Велиев учился в Москве на курсах киноактерского мастерства вместе с народными артистами Гамидой Омаровой, Сонаханым Меликовой, заслуженными артистами Фархадом Исрафиловым, Откемом Искендеровым.

Одна из самых его известных ролей - роль Ахмед бека в фильме "Хочу жениться" ("Эвленмек истейирем").

В.Велиев родился в 1952 году в Дашкесане. В 1975-1979 годах закончил в Москве актерский факультет ВГИК. С 1979 года снимал фильмы на киностудии "Азербайджанфильм".