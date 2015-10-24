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    Скончалась заслуженная артистка Азербайджана

    Гюльнар Салманова на протяжении длительного времени страдала сахарным диабетом и получала диализ

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Скончалась актриса Азербайджанского государственного музыкального театра, заслуженная артистка Гюльнар Салманова. 

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написала телеведущая Ирада Исаг. 

    Отметим, что Гюльнар Салманова на протяжении длительного времени страдала сахарным диабетом и получала диализ.

    Гюльнар Салманова родилась 24 июля 1956 года. В 1981 году она окончила Азербайджанский государственный институт искусств. С момента окончания института и до конца жизни работала в театре музыкальной комедии. 

    Сыграла много запоминающихся и полюбившихся зрителям ролей. 

    В 2001 году Г.Салманова была удостоена почетного звания заслуженной артистки Азербайджана, а 6 мая 2015 года - президентской награды. 

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