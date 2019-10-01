Швыдкой: Фильм "Жара" - свидетельство того, что кинематографическая молодежь Азербайджана и России тянется друг к другу

"Недавно на экраны вышел российско-азербайджанский фильм "Жара". Очень приятно, что молодые кинематографисты начинают свою творческую жизнь и снимают такие картины".

Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил российский государственный и культурный деятель, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Это важный феномен, потому что новое поколение по-новому чувствует, осмысливает новую жизнь. "Жара" является свидетельством того, что наша кинематографическая молодежь тянется друг к другу, что очень важно", - добавил М. Швыдкой.

"У наших отношений в области кинематографии, как и вообще у всех российско-азербайджанских связей очень большое будущее. И дай бог, чтобы так оно всегда и было", - заключил искусствовед.

Отметим, что съемки фильма состоялись в июле прошлого года в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА".

Кинематографистам удалось на несколько дней собрать вместе главных звезд России и Азербайджана.В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, ЭМИН, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни "Невероятная" и "Wicked Game".

В фильме Дашу в Баку вместе с другими звездными участниками фестиваля ждет множество приключений. Автор идеи фильма и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер - Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко, оператор-постановщик Василий Рыжов.

Показ романтической комедии "ЖАРА" с 5 сентября проводится и в кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus в Баку.

Игбал Рустамов