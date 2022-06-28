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Шушинский театр спустя 73 года выступит с постановкой в Шуше

Шушинский театр спустя 73 года выступит с постановкой в Шуше На сцене Шушинского государственного музыкального драматического театра спустя 73 года впервые будет представлен спектакль.
Искусство
28 июня 2022 г. 12:42
Шушинский театр спустя 73 года выступит с постановкой в Шуше

На сцене Шушинского государственного музыкального драматического театра спустя 73 года вновь пройдет спектакль.

Как сообщает Report, завтра, 29 июня, в Шуше, в местечке под названием Тутовый сад будет показан спектакль "Приключения визиря Лянкяранского ханства" по пьесе М.Ф.Ахундзаде.

Организатором является Министерство культуры Азербайджана.

Этот театр имеет многолетнюю историю. С 1938 года в Шуше начал функционировать Государственный совхоз-колхоз-театр. С 1943 года театр стал называться Государственным музыкально-драматическим театром имени Узеира Гаджибекова.

В 1949 году театр закрыли. 11 мая 1990 года Кабинет министров Азербайджана принял решение о восстановлении его деятельности.

После оккупации города армянскими вооруженными подразделениями 8 мая 1992 года театр переехал в Баку и разместился в здании Театра юного зрителя. Первая постановка в Баку прошла 13 февраля 1993 года.

Шушинский театр в настоящее время осуществляет деятельность в Баку в кинотеатре "Савалан".

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Версия на азербайджанском языке Şuşa teatrı 73 ildən sonra ilk dəfə Şuşada tamaşa nümayiş etdirəcək

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