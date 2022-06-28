Шушинский театр спустя 73 года выступит с постановкой в Шуше

На сцене Шушинского государственного музыкального драматического театра спустя 73 года впервые будет представлен спектакль.

На сцене Шушинского государственного музыкального драматического театра спустя 73 года вновь пройдет спектакль.

Как сообщает Report, завтра, 29 июня, в Шуше, в местечке под названием Тутовый сад будет показан спектакль "Приключения визиря Лянкяранского ханства" по пьесе М.Ф.Ахундзаде.

Организатором является Министерство культуры Азербайджана.

Этот театр имеет многолетнюю историю. С 1938 года в Шуше начал функционировать Государственный совхоз-колхоз-театр. С 1943 года театр стал называться Государственным музыкально-драматическим театром имени Узеира Гаджибекова.

В 1949 году театр закрыли. 11 мая 1990 года Кабинет министров Азербайджана принял решение о восстановлении его деятельности.

После оккупации города армянскими вооруженными подразделениями 8 мая 1992 года театр переехал в Баку и разместился в здании Театра юного зрителя. Первая постановка в Баку прошла 13 февраля 1993 года.

Шушинский театр в настоящее время осуществляет деятельность в Баку в кинотеатре "Савалан".