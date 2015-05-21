​Сегодня пройдет второй полуфинал песенного конкурса “Eurovision”

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Австрии Вене пройдет второй полуфинал песенного конкурса “Eurovision-2015”.

Как сообщает Report, во втором полуфинале выступят представители 17 стран - это Азербайджан, Чехия, Ирландия, Норвегия, Мальта, Сан-Марино, Португалия, Литва, Латвия, Словения, Швейцария, Черногория, Польша, Швеция, Кипр, Израиль и Исландия.

Представляющий Азербайджан на этом конкурсе Эльнур Гусейнов с песней "Hour of the Wolf" выступит 11-м.

На конкурсе принимают участие представители 39 стран. Италия, Испания, Великобритания, Германия, Франция и победитель конкурса “Eurovision 2014” - Австрия выступят в финале конкурса 23 мая.