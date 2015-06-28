​Сегодня день рождения народного артиста Гюльаги Мамедова

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народного артиста, покойного Гюльаги Мамедова.

Как сообщает Report, певцу исполнилось бы 90 лет.

Г.Мамедов родился 28 июня 1925 года в местечке Лянкярана под названием Кичик Базар. Его детство прошло в Баку.

Долгие годы он был солистом Оркестра народных инструментов Азербайджанского телевидения и радио. Г.Мамедов скончался 7 июня 1994 года на 68 году жизни.

Ленты в его исполнении хранятся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения и радио.