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    ​Сегодня день рождения народного артиста Гюльаги Мамедова

    Солист Оркестра народных инструментов Азербайджанского телевидения и радио скончался 7 июня 1994 года на 68 году жизни

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народного артиста, покойного Гюльаги Мамедова.

    Как сообщает Report, певцу исполнилось бы 90 лет.

    Г.Мамедов родился 28 июня 1925 года в местечке Лянкярана под названием Кичик Базар. Его детство прошло в Баку.

    Долгие годы он был солистом Оркестра народных инструментов Азербайджанского телевидения и радио. Г.Мамедов скончался 7 июня 1994 года на 68 году жизни.

    Ленты в его исполнении хранятся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения и радио. 

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