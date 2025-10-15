Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения

    Искусство
    • 15 октября, 2025
    • 15:35
    Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения

    Церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рамизом Гулиевым состоится 16 октября с 11:00 до 13:00 в Международном центре мугама.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры, покойный будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

    Отметим, что народный артист Рамиз Гулиев скончался сегодня.

    Рамиз Гулиев похороны
    Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

    Последние новости

    16:11

    Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о поездках граждан

    В регионе
    16:08

    АБР выделит Узбекистану $500 млн на реформы и интеграцию в мировую экономику

    В регионе
    15:58

    Алкис Дракинос: Соглашение при поддержке США способно изменить карту связности Кавказа - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    15:57

    Бельгия обновляет воздушный флот истребителями F-35

    Другие страны
    15:55

    СГБ и ГПС провели операцию на азербайджано-иранской границе

    Происшествия
    15:54

    В санкционный список Британии по РФ включены пять физических, 35 юридический лиц - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:54

    В Азербайджане изменен порядок подачи жалоб о нарушении прав человека

    Внутренняя политика
    15:51

    В Туркменистане заложен фундамент нового комплекса по производству минеральных удобрений

    В регионе
    15:51

    Азербайджан внедряет технологию NAT для безопасности донорской крови

    Здоровье
    Лента новостей