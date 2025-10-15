Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения
Искусство
- 15 октября, 2025
- 15:35
Церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рамизом Гулиевым состоится 16 октября с 11:00 до 13:00 в Международном центре мугама.
Как сообщили Report в Министерстве культуры, покойный будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.
Отметим, что народный артист Рамиз Гулиев скончался сегодня.
