Азербайджанский дизель может полностью вытеснить российский на рынке Грузии

Дизельное топливо, импортируемое Грузией из Азербайджана, в ближайшее время может полностью заменить поставки из России.

Как сообщает Report, об этом в интервью BusinessPress заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вахтанг Иобашвили.

По его словам, азербайджанское дизельное топливо соответствует стандартам Евро-5 и в настоящее время экспортируется в Европу, а спрос на него на грузинском рынке стремительно растет.

Согласно данным Geostat, в октябре 2025 года Грузия импортировала из Азербайджана 29 734 тонны дизельного топлива и прочих видов топлива на сумму $20,035 млн, что в 352,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре 2024 года импортировано всего 84,4 тонны. Причина такого роста, предположительно, связана в основном с дизельным топливом.

Иобашвили считает, что в настоящее время спрос на дизельное топливо из Азербайджана вырос на 40% и продолжит расти в дальнейшем.

Председатель Союза отмечает, что главным преимуществом импорта дизельного топлива из Азербайджана является как качество продукта, так и близость логистических путей. Так, маршрут Баку-Тбилиси короче, чем российский. Это в конечном итоге отражается на транспортных расходах. С другой стороны, соответствие качества топлива высокому стандарту Евро-5 подтверждено грузинскими лабораториями.

"Это положительно скажется на ценах. Россия - большая страна, и большие расстояния увеличивают логистические расходы. Азербайджанские логистические услуги более доступны", - отметил Иобашвили.

Что касается того, насколько конкурентоспособным окажется азербайджанское дизельное топливо для Грузии, Иобашвили отметил, что, поскольку цены формируются на основе международных индексов Platts, существенной разницы между странами ожидать не следует. Вместе с тем снижение логистических расходов может оказать позитивное влияние на конечную стоимость топлива.

"Логистические расходы низкие, но, опять же, все зависит от цен Platts и железнодорожных тарифов. Тарифы же меняются каждый год", - отмечает глава Союза.