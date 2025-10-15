Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq
İncəsənət
- 15 oktyabr, 2025
- 15:26
Azərbaycanın Xalq artisti Ramiz Quliyev ilə vida mərasimi oktyabrın 16-sı saat 11:00-13:00-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, mərhum II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.
Qeyd edək ki, Xalq artisti Ramiz Quliyev bu gün vəfat edib.
