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    Работы дочери Тогрула Нариманбекова выставлены в Париже

    Асмер Нариманбекова продолжает творческий путь отца

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ При поддержке Ассоциации "Женское искусство" (Femme art) в галерее "Русский мир" 8-го округа Парижа состоялась выставка работ художниц из Турции, Кипра и Грузии.

    Как сообщает Report, Азербайджан на выставке представила заслуженный художник Асмер Нариманбекова, чьи написанные маслом работы вызвали большой интерес участников выставки.

    На выставке было представлено около 50-ти работ.

    Отметим, что Ассоциация "Женское искусство" создана в 2007 году, она имеет 12 отделений в Турции и 5 в других странах. Ассоциация объединяет вокруг себя художниц различных национальностей из 28 стран мира.

    Напомним, что Асмер Нариманбекова является дочерью известного художника Тогрула Нариманбекова. 

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