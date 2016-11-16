Пройдет IV Международный музыкальный проект "Лицом к лицу со временем"

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке министерства культуры и туризма осенью 2016 года планируется продолжить международный проект "Лицом к лицу со временем" ("Zamanla üz-üzə").

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью Управления культуры и туризма города Баку, художественный руководитель проекта - профессор Фарадж Гараев.

В проекте примут участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла, дирижеры Владимир Рунчак, Рональд Фрайсицер и солистка Юлия Пургина. Одним из важных моментов проекта является исполнение впервые в Баку многих современных музыкальных произведений.

В рамках проекта "Лицом к лицу со временем" запланированы концерты, которые состоятся в Азербайджанской государственной филармонии и Международном мугамном центре 30 ноября, 2, 7, 9 декабря 2016 года.