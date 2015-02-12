В Азербайджане идет подготовка ко Дню национального театра

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Союзе театральных деятелей готовятся ко Дню национального театра - 10 марта.

Как сообщает Report, по этому случаю руководство Союза подготовило совместно с министерством культуры и туризма план по проведению мероприятий.

В этом день руководство Союза театральных деятелей посетит Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения. Также пройдут различные мероприятия и состоится показ спектаклей.

Кроме того, Союз театральных деятелей планирует провести мероприятия по случаю 100-летия известной балерины Гамер Алмасзаде. Юбилей запланирован на конец марта - начало апреля.