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    В Азербайджане идет подготовка ко Дню национального театра

    Союз театральных деятелей также отметит юбилей известной балерины

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Союзе театральных деятелей готовятся ко Дню национального театра - 10 марта.

    Как сообщает Report, по этому случаю руководство Союза подготовило совместно с министерством культуры и туризма план по проведению мероприятий.

    В этом день руководство Союза театральных деятелей посетит Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения. Также пройдут различные мероприятия и состоится показ спектаклей.

    Кроме того, Союз театральных деятелей планирует провести мероприятия по случаю 100-летия известной балерины Гамер Алмасзаде. Юбилей запланирован на конец марта - начало апреля. 

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