Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола продан за 36 млн. долларов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Портрет Мэрилин Монро работы американского художника Энди Уорхола продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт аукциона, картина "Четыре Мэрилин" ушла с молотка за 36 млн. долларов.

"Четыре Мэрилин" - одно из самых известных произведений Уорхола, выполненное в технике шелкографии в желтых, фиолетовых и бирюзовых тонах.

Всего на вечерние торги Christie's "Послевоенное и современное искусство" выставляли 70 лотов, которые были реализованы, в общем, за 332 млн. долларов.

Уорхол — основатель направления в современном искусстве, которое получило название "коммерческий поп-арт". Как художник и фотограф он много работал с образами звезд шоу-бизнеса и политиков. Ему принадлежат узнаваемые поп-арт-портреты Элизабет Тейлор, Джима Моррисона, Мика Джаггера и Элвиса Пресли, а также Мао Цзэдуна, Ричарда Никсона и Джона Кеннеди. В своем творчестве он применял так называемую технику шелкографии, или трафаретную печать, которая позволяла ему создавать множество копий одних и тех же изображений.

В 2013 году в Баку в Центре Гейдара Алиева экспонировалась выставка работ Энди Уорхола.