Полад Бюльбюль оглы споет на фестивале в Новосибирске

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России, известный певец и композитор Полад Бюльбюль оглы споет cегодня в рамках концерта Транссибирского арт-фестиваля в Новосибирске, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На Транссибирском арт-фестивале 16 апреля в концерте "Дети – детям" выступит Полад Бюльбюль оглы. В этом же концерте в роли дирижера выступит его 14-летний сын Муртуза", — говорится в сообщении Новосибирской государственной филармонии.

По словам художественного руководителя фестиваля Вадима Репина, он пригласил для участия в концерте 14-летнего Муртузу, чтобы он продирижировал несколько произведений, а его отец, узнав об этом, решил приехать и поддержать сына.