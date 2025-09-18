Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    • 18 сентября, 2025
    • 10:54
    По случаю Дня национальной музыки деятели культуры посетили могилу Узеира Гаджибейли

    По случаю 18 сентября - Дня национальной музыки - министр культуры Адиль Керимли, коллектив министерства, известные деятели культуры и искусства посетили могилу композитора Узеира Гаджибейли на первой Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report, министр культуры Адиль Керимли отметил, что 18 сентября является одним из самых знаменательных дней в истории нашей культуры.

    "Этот знаменательный день был учрежден указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 18 сентября 1995 года. В связи с этим в нашей стране ежегодно проводится серия мероприятий, вспоминаются неоценимые заслуги композитора перед нашей культурой", - сказал он.

    Министр подчеркнул, что с 18 по 28 сентября этого года при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.

