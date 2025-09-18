Milli Musiqi Günü münasibətilə Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət edilib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    18 sentyabr, 2025
    Milli Musiqi Günü münasibətilə Fəxri xiyabanda Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət edilib.

    "Report"un məlumatına görə, ziyarətdə mədəniyyət naziri Adil Kərimli, nazirliyin kollektivi, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak ediblər.

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli 18 sentyabrın mədəniyyət tariximizin ən əlamətdar günlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb:

    "Bu əlamətdar gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1995-ci il 18 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsis edilib. Bununla bağlı ölkəmizdə hər il silsilə tədbirlər keçirilir, bəstəkarın mədəniyyətimiz qarşısında misilsiz xidmətləri yada salınır".

    O, ənənəyə sadiq qalaraq bu il də Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 28-dək Üzeyir Hacıbəyli XV Beynəlxalq Musiqi Festivalının keçiriləcəyini vurğulayıb.

    Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Xalq artisti Firəngiz Əlizadə də, öz növbəsində, dahi bəstəkarın ölməz irsindən söz açıb. 

    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Xalq yazıçısı Anar Üzeyir Hacıbəyli irsinin daim Azərbaycan musiqisinin yaddaşında yaşayacağını ifadə edib.

    Çıxışlardan sonra mərasim iştirakçılar Azərbaycan musiqisinin korifeylərindən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Bülbül, Rəşid Behbudov, Niyazi və Müslüm Maqomayevin də məzarlarını ziyarət ediblər.

