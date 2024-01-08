Первый вице-президент Мехрибан Алиева отправила венок на церемонию прощания с Айгюн Бейляр

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отправила венок на церемонию прощания с Айгюн Бейляр.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отправила венок на церемонию прощания с Айгюн Бейляр.

Как сообщает Report, венок был доставлен в Дом культуры имени Саттара Бахлулзаде в поселке Амираджан, где проходит церемония прощания.

Венок будет возложен на могилу А.Бейляр.

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики Айгюн Гумматова (Бейляр) скончалась в ночь на 7 января в столице Турции Анкаре, где проходила лечение от онкологического заболевания.

А.Гумматова родилась 22 августа 1975 года в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 2002 года Айгюн Бейляр присвоено почетное звание "Заслуженная артистка Азербайджанской Республики".