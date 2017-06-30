Отметили 80-летие народного артиста Адиля Багирова

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Международном мугамном центре прошел вечер, посвященный 60-летию сценической деятельности и 80-летию народного артиста, обладателя ордена "Шохрат", художественного руководителя Ансамбля народных инструментов "Хатира" имени Ахсана Дадашева Азербайджанского телевидения и радио Адиля Багирова.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, мероприятие прошло на основе совместного проекта Международного мугамного центра при организационной поддержке Азербайджанского телевидения (AzTV), канала "Культура" ("Mədəniyyət"), Азербайджанского радио.

На вечере юбиляра поздравили директор канала "Культура" Рамиль Гасымов, ректор Национальной консерватории Сиявуш Керими и директор Дома-музея Узеира Гаджибейли и секретарь Союза композиторов Сардар Фараджев.

На концерте выступили заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Закир Алиев, Тайяр Байрамов, певцы Айтен Магеррамова, Эльнур Зейналов, Абгюль Мирзалиев, Кямиля Набиева, Гюнай Имамвердиева и Сархан Буньядзаде.