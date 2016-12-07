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    Пройдет выставка, посвященная 90-летию народного художника

    Эльбей Рзагулиев был художником фильмов Встреча, Мачеха, Севиль

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры и туризма 13-17 декабря в Национальном музее искусств Азербайджана откроется выставка, посвященная 90-летию народного художника Эльбея Рзагулиева.

    Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства.

    На выставке будут продемонстрированы произведения, хранящиеся в семейном коллекции, в фонде Азербайджанской государственной картинной галереи и Национальном музее искусств Азербайджана.

    Э.Рзагулиев был художником фильмов "Встреча", "Мачеха", "Севиль" и пр.

    Отметим, что за многолетнюю плодотворную деятельность и заслуги в развитии национального искусства, в 1998 году народный художник был удостоен ордена "Шохрат".

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