Организатор "Евровидения" отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу

В свете установившегося перемирия на Ближнем Востоке Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отложить голосование по вопросу возможного недопуска Израиля к участию в песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, голосование перенесли на декабрь, ранее планировалось организовать процесс в ноябре.

"Организаторы песенного конкурса "Евровидение" не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля в свете "последних событий" на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Издание также уточняет, что обсуждение данного вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU проведет свою регулярную генеральную ассамблею.