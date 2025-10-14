Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Организатор "Евровидения" отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу

    Искусство
    • 14 октября, 2025
    • 03:37
    Организатор Евровидения отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу

    В свете установившегося перемирия на Ближнем Востоке Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отложить голосование по вопросу возможного недопуска Израиля к участию в песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    По его данным, голосование перенесли на декабрь, ранее планировалось организовать процесс в ноябре.

    "Организаторы песенного конкурса "Евровидение" не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля в свете "последних событий" на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

    Издание также уточняет, что обсуждение данного вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU проведет свою регулярную генеральную ассамблею.

    "Avroviziya"da İsrailin müsabiqədən kənarlaşdırılması ilə bağlı səsvermə təxirə salınıb

