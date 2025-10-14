Организатор "Евровидения" отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу
Искусство
- 14 октября, 2025
- 03:37
В свете установившегося перемирия на Ближнем Востоке Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отложить голосование по вопросу возможного недопуска Израиля к участию в песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, голосование перенесли на декабрь, ранее планировалось организовать процесс в ноябре.
"Организаторы песенного конкурса "Евровидение" не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля в свете "последних событий" на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Издание также уточняет, что обсуждение данного вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU проведет свою регулярную генеральную ассамблею.
Последние новости
03:37
Организатор "Евровидения" отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсуИскусство
03:23
В США представили новую пусковую установку для ракет TomahawkДругие страны
02:49
Макрон не подтвердил эвакуацию президента Мадагаскара бортом ВКС ФранцииДругие страны
02:10
Microsoft прекращает поддержку Windows 10ИКТ
02:06
Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в ГазеДругие страны
01:48
Айхан Аббасов: У нынешней сборной Азербайджана хороший потенциалФутбол
01:37
Орбан: За мирным соглашением по Газе должно последовать урегулирование в ЕвропеВнешняя политика
01:20
Al Arabiya: В ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличеннымДругие страны
00:59