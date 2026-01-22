Объявлены номинанты премии "Оскар-2026" - ПОЛНЫЙ СПИСОК
- 22 января, 2026
- 17:50
Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов 98-й церемонии вручения премии Оскар.
Как сообщает Report, претендентов на ведущую мировую кинопремию объявили актеры Льюис Пуллман и Даниэль Брукс.
Впервые за последние 25 лет список категорий пополнился новой номинацией - "Лучший кастинг".
98-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет ночью 16 марта в Лос-Анджелесе. Ведущим в этот раз станет комик Конан О'Брайен.
Лучший фильм
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
"Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
"Грешники" / "Sinners"
"Сны поездов" / "Train Dreams"
"Тайный агент" / "The Secret Agent"
"Бугония" / "Bugonia"
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Хамнет" / "Hamnet"
"Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
"Сны поездов" / "Train Dreams"
Лучший режиссер
Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Райан Куглер - "Грешники" / "Sinners"
Хлоя Чжао - "Хамнет" / "Hamnet"
Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
Джош Сафди - "Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
Лучшая женская роль
Джесси Бакли - "Хамнет" / "Hamnet"
Роуз Бирн - "Я бы тебя пнула, если бы могла" / "If I Had Legs I"d Kick You"
Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
Эмма Стоун - "Бугония" / "Bugonia"
Кейт Хадсон - "Мелодия их мечты" / "Song Sung Blue"
Лучшая мужская роль
Тимоти Шаламе - "Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
Леонардо ДиКаприо - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Вагнер Моура - "Тайный агент" / "The Secret Agent"
Майкл Б. Джордан - "Грешники" / "Sinners"
Итан Хоук - "Голубая луна" / "Blue Moon"
Лучшая мужская роль второго плана
Бенисио дель Торо - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Джейкоб Элорди - "Франкенштейн" / "Frankenstein"
Шон Пенн - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Стеллан Скарсгард - "Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
Делрой Линдо - "Грешники" / "Sinners"
Лучшая женская роль второго плана
Эль Фэннинг - "Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
Инга Ибсдоттер-Лиллеос - "Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
Эми Мэдиган - "Орудия" / "Weapons"
Тейяна Тейлор - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Вунми Мосаку - "Грешники" / "Sinners"
Лучший оригинальный сценарий
"Голубая луна" / "Blue Moon"
"Простая случайность" / "It Was Just an Accident"
"Грешники" / "Sinners"
"Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
"Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
Лучший адаптированный сценарий
"Бугония" / "Bugonia"
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
"Хамнет" / "Hamnet"
"Сны поездов" / "Train Dreams"
Лучший анимационный фильм
"Арко" / "Arco"
"Элио" / "Elio"
"Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters"
"Маленькая Амели" / "Little Amélie or the Character of Rain"
"Зверополис 2" / "Zootopia 2"
Лучшая операторская работа
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
"Сны поездов" / "Train Dreams"
"Грешники" / "Sinners"
Лучший международный фильм
"Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
"Тайный агент" / "The Secret Agent"
"Простая случайность" / "It Was Just an Accident"
"Сират" / "Sirāt"
"Голос Хинд Раджаб" / "The Voice of Hind Rajab"
Лучший оригинальный саундтрек
"Бугония" / "Bugonia"
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Хамнет" / "Hamnet"
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
"Грешники" / "Sinners"
Лучшая песня
"Diane Warren: Relentless" - Dear Me
"Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters" - GOLDEN
"Грешники" / "Sinners" - I LIED TO YOU
"Сны поездов" / "Train Dreams" - TRAIN DREAMS
"Viva Verdi" - Sweet Dreams of Joy
Лучший монтаж
"F1"
"Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
"Грешники" / "Sinners"
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
"Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
Лучшая работа художника-постановщика
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Хамнет" / "Hamnet"
"Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
"Грешники" / "Sinners"
Лучший дизайн костюмов
"Аватар: Пламя и пепел" / "Avatar: Fire and Ash"
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Хамнет" / "Hamnet"
"Марти Великолепный" / "Marty Supreme"
"Грешники" / "Sinners"
Лучшие визуальные эффекты
"Аватар: Пламя и пепел" / "Avatar: Fire and Ash"
"F1"
"Грешники" / "Sinners"
"Школьный автобус" / "The Lost Bus"
"Мир юрского периода: Возрождение" / "Jurassic World Rebirth"
Лучший грим и прически
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Kokuho"
"Грешники" / "Sinners"
"Крушащая машина" / "The Smashing Machine"
"Гадкая сестра" / "The Ugly Stepsister"
Лучший звук
"F1"
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
"Грешники" / "Sinners"
"Сират" / "Sirāt"
Лучший документальный фильм
"The Alabama Solution"
"Come See Me in the Good Light"
"Cutting Through Rocks"
"Mr. Nobody Against Putin"
"The Perfect Neighbor"
Лучший короткометражный игровой фильм
"Butcher"s Stain"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen"s Period Drama"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"
Лучший короткометражный анимационный фильм
"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Retirement Plan"
"The Three Sisters"
Лучший короткометражный документальный фильм
"All the Empty Rooms"
"Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: Were and Are Gone"
"The Devil Is Busy"
"Perfectly a Strangeness"