2026-cı il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb
- 22 yanvar, 2026
- 17:56
"Report" mükafatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, əsas namizədlər aşağıdakı nominasiyalar üzrədir.
Ən yaxşı film nominasiyası üzrə:
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"One Battle After Another"
"The Secret Agent"
"Sentimental Value"
"Sinners"
"Train Dreams"
Ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə:
Chloé Zhao - "Hamnet"
Josh Safdie - "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"
Joachim Trier - "Sentimental Value"
Ryan Coogler - "Sinners"
Ən yaxşı aktyor nominasiyası üzrə:
Timothée Chalamet - "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio - "One Battle After Another"
Ethan Hawke - "Blue Moon"
Michael B. Jordan - "Sinners"
Wagner Moura - "The Secret Agent"
Ən yaxşı aktrisa nominasiyası üzrə:
Jessie Buckley - "Hamnet"
Rose Byrne - "If I Had Legs I"d Kick You"
Kate Hudson - "Song Sung Blue"
Renate Reinsve - "Sentimental Value"
Emma Stone - "Bugonia"
Ən yaxşı ikinci plan aktyor nominasiyası üzrə:
Benicio del Toro - "One Battle After Another"
Jacob Elordi - "Frankenstein"
Delroy Lindo - "Sinners"
Sean Penn - "One Battle After Another"
Stellan Skarsgård - "Sentimental Value"
Ən yaxşı ikinci plan aktrisa nominasiyası üzrə:
Elle Fanning - "Sentimental Value"
Inga Ibsdotter Lilleaas - "Sentimental Value"
Amy Madigan - "Weapons"
Wunmi Mosaku - "Sinners"
Teyana Taylor - "One Battle After Another"
Ən yaxşı orijinal ssenari nominasiyası üzrə:
"Blue Moon" - Robert Kaplow
"It Was Just an Accident" - Jafar Panahi
"Marty Supreme" - Josh Safdie və Ronald Bronstein
"Sentimental Value" - Joachim Trier və Eskil Vogt
"Sinners" - Ryan Coogler
Ən yaxşı uyğunlaşdırılmış ssernari nominasiyası üzrə:
"Bugonia" - Will Tracy
"Frankenstein" - Guillermo del Toro
"Hamnet" - Chloé Zhao və Maggie O"Farrell
"One Battle After Another" - Paul Thomas Anderson
"Train Dreams" - Clint Bentley və Greg Kwedar
Ən yaxşı xarici dildə film nominasiyası üzrə:
Braziliya - "The Secret Agent"
Fransa - "It Was Just an Accident"
Norveç - "Sentimental Value"
İspaniya - "Sirât"
Tunis - "The Voice of Hind Rajab"
Qeyd edək ki, qaliblərin adları martın 16-da açıqlanacaq.