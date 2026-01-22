İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    2026-cı il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb

    İncəsənət
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:56
    2026-cı il Oskar mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb

    2026-cı il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb.

    "Report" mükafatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, əsas namizədlər aşağıdakı nominasiyalar üzrədir.

    Ən yaxşı film nominasiyası üzrə:

    "Bugonia"

    "F1"

    "Frankenstein"

    "Hamnet"

    "Marty Supreme"

    "One Battle After Another"

    "The Secret Agent"

    "Sentimental Value"

    "Sinners"

    "Train Dreams"

    Ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə:

    Chloé Zhao - "Hamnet"

    Josh Safdie - "Marty Supreme"

    Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"

    Joachim Trier - "Sentimental Value"

    Ryan Coogler - "Sinners"

    Ən yaxşı aktyor nominasiyası üzrə:

    Timothée Chalamet - "Marty Supreme"

    Leonardo DiCaprio - "One Battle After Another"

    Ethan Hawke - "Blue Moon"

    Michael B. Jordan - "Sinners"

    Wagner Moura - "The Secret Agent"

    Ən yaxşı aktrisa nominasiyası üzrə:

    Jessie Buckley - "Hamnet"

    Rose Byrne - "If I Had Legs I"d Kick You"

    Kate Hudson - "Song Sung Blue"

    Renate Reinsve - "Sentimental Value"

    Emma Stone - "Bugonia"

    Ən yaxşı ikinci plan aktyor nominasiyası üzrə:

    Benicio del Toro - "One Battle After Another"

    Jacob Elordi - "Frankenstein"

    Delroy Lindo - "Sinners"

    Sean Penn - "One Battle After Another"

    Stellan Skarsgård - "Sentimental Value"

    Ən yaxşı ikinci plan aktrisa nominasiyası üzrə:

    Elle Fanning - "Sentimental Value"

    Inga Ibsdotter Lilleaas - "Sentimental Value"

    Amy Madigan - "Weapons"

    Wunmi Mosaku - "Sinners"

    Teyana Taylor - "One Battle After Another"

    Ən yaxşı orijinal ssenari nominasiyası üzrə:

    "Blue Moon" - Robert Kaplow

    "It Was Just an Accident" - Jafar Panahi

    "Marty Supreme" - Josh Safdie və Ronald Bronstein

    "Sentimental Value" - Joachim Trier və Eskil Vogt

    "Sinners" - Ryan Coogler

    Ən yaxşı uyğunlaşdırılmış ssernari nominasiyası üzrə:

    "Bugonia" - Will Tracy

    "Frankenstein" - Guillermo del Toro

    "Hamnet" - Chloé Zhao və Maggie O"Farrell

    "One Battle After Another" - Paul Thomas Anderson

    "Train Dreams" - Clint Bentley və Greg Kwedar

    Ən yaxşı xarici dildə film nominasiyası üzrə:

    Braziliya - "The Secret Agent"

    Fransa - "It Was Just an Accident"

    Norveç - "Sentimental Value"

    İspaniya - "Sirât"

    Tunis - "The Voice of Hind Rajab"

    Qeyd edək ki, qaliblərin adları martın 16-da açıqlanacaq.

    "Oskar" mükafatı ABŞ film nominasiya
    Объявлены номинанты премии "Оскар-2026" - ПОЛНЫЙ СПИСОК

    Son xəbərlər

    18:38

    İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb

    Digər ölkələr
    18:30

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi 1 aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    18:30

    Makron: Aralıq dənizində Rusiyadan gələn tanker saxlanılıb

    Digər
    18:29

    "ACWA Power" Azərbaycan vasitəsilə Avropaya "yaşıl enerji"nin ixracı layihələrinin sinerjisində iştirak edəcək

    Energetika
    18:21

    Gürcüstanın Azərbaycandan meyvə-tərəvəz şirəsinin idxalına çəkdiyi xərci 2,2 dəfə artıb

    Biznes
    18:20

    İspaniyada dəmir yolunda sayca üçüncü insident baş verib, altı nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    18:18
    Foto

    Milli Məclislə NATO PA arasında gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    18:16

    Ülvi Quliyev: "2025-ci il Azərbaycan karate ailəsi üçün uğurlu olub"

    Fərdi
    17:56

    2026-cı il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti