Обнародованы новшества, ожидаемые в Баку во время I Европейских игр

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В дни I Европейских игр все столичные театры будут работать".

Об этом Report сообщил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

По его словам, театральный сезон продлится до окончания I Европейских игр: "За время проведения игр спектакли будут демонстрироваться в театрах ежедневно, за исключением понедельника. За время Европейских игр все спектакли в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, Азербайджанском государственном музыкальном театре, Театре юного зрителя и Русском драматическом театре будут демонстрироваться с синхронным переводом на русский и английский языки: "Приехавшие в Баку в период игр иностранцы смогут пойти на любой спектакль. Кроме того, в столичные отели будет роздан специальный номер издаваемого министерством культуры и туризма ежемесячного каталога "Baku Guide". Все эти мероприятия проводятся для того, чтобы гости уехали из Азербайджана с наилучшими впечатлениями".