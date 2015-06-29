​Обнародована дата VII Международного музыкального фестиваля в Габале

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ С 25 по 31 июля в Габале пройдет VII Международный музыкальный фестиваль.

Об этом Report заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

Он отметил, что начиная с 2009 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма в Габале проводится ежегодный международный музыкальный фестиваль: "Эти фестивали находят широкий отклик в Азербайджане и за его пределами. На концертах принимают участие известные музыканты, художественные коллективы, солисты, дирижеры".

По словам заведующего отделом, на фестивале в этом году примут участие всемирно известные коллективы и музыканты из России, Украины, Италии, Испании, Израиля, Австрии, Хорватии, Германии.