Обнародованы театры, которые примут участие на II Шекинском международном театральном фестивале

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы местные и зарубежные театры, которые примут участие на II Шекинском международном театральном фестивале.

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, на фестивале, который продлится с 15-го по 24-ое сентября, примут участие 5 азербайджанских театров.

Это - Азербайджанский академический национальный драматический театр, Азербайджанский государственный русский драматический театр, Азербайджанский государственный кукольный театр, Шекинский государственный драматический театр и Гянджинский государственный драматический театр.

В то же время на мероприятии выступят театральные труппы из Турции, России, Грузии, Ирана, Украины и ОАЭ (Дубай).

Некоторые спектакли фестиваля будут продемонстрированы в Баку и Мингячевире. Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытие 144-го национального театрального сезона.

На церемонии в фойе Шекинского государственного драматического театра продемонстрируют передвижную выставку искусств.

Отметим, что фестиваль, который состоится в рамках Госпрограммы "Азербайджанский театр в 2009-2019 гг.", пройдет при организационной поддержке министерства культуры и туризма, ИВ города Шеки и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Напомним, что I Шекинский международный театральный фестиваль прошел в сентябре 2014 года.