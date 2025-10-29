Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Назначен руководитель аппарата историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

    Искусство
    • 29 октября, 2025
    • 16:31
    Назначен руководитель аппарата историко-архитектурного заповедника Ичеришехер

    В Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" назначен новый руководитель аппарата.

    Как сообщает Report, на эту должность назначена Юлия Олеговна Пастернак.

    Отметим, что до этого назначения должность руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" занимал Фуад Халилов. После его назначения членом Правления указанная должность была возложена на Юлию Пастернак.

    Юлия Пастернак историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" руководитель аппарата
    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni aparat rəhbəri təyin olunub

    Последние новости

    17:30

    Новые жилые комплексы в Джебраиле будут соответствовать современным стандартам

    Внутренняя политика
    17:27

    Посольство: Ведутся переговоры относительно задержанного в Черногории гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    17:24

    Генпрокуратура: Элтон Мамедов вернул в госбюджет 3 млн манатов

    Внутренняя политика
    17:24

    Самир Шарифов рассказал о ходе реализации проекта создания агрогородка в Агдаме

    АПК
    17:09

    Джон Алдердайс: Существует потенциал для сделок UKEF в транспортном секторе Азербайджана

    Инфраструктура
    17:06

    Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из США

    Другие страны
    17:04

    Вице-премьер: Минск заинтересован в новых логистических маршрутах Азербайджана

    Инфраструктура
    17:03

    Азербайджан выплатил за 9 месяцев свыше 5 млрд манат по гособлигациям

    Финансы
    16:56
    Фото

    Азербайджан и ОЭСР рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и транспорта

    Бизнес
    Лента новостей