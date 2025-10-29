Назначен руководитель аппарата историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

В Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" назначен новый руководитель аппарата.

Как сообщает Report, на эту должность назначена Юлия Олеговна Пастернак.

Отметим, что до этого назначения должность руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" занимал Фуад Халилов. После его назначения членом Правления указанная должность была возложена на Юлию Пастернак.