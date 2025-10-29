"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunub
İncəsənət
- 29 oktyabr, 2025
- 16:10
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu vəzifəyə Pasternak Yuliya Oleqovna təyinat alıb.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl həmin vəzifəni Fuad Xəlilov icra edib. Onun İdarə Heyətinin üzvü təyin olunmasından sonra bu vəzifəyə Y.Pasternak seçilib.
Qeyd edək ki, yeni Aparat rəhbəri əmək fəaliyyətinə 2009-cu ildə başlayıb, 11 il ərzində ölkənin bank sektorunda maliyyə və mühasibatlıq sahəsində müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 2020-2025-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Maliyyə departamentinə rəhbərlik edib, daha sonra Qoruq İdarəsinin Maliyyə şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib.
Son xəbərlər
16:10
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunubİncəsənət
16:09
Putin: "Burevestnik"də istifadə edilən nüvə texnologiyasını xalq təsərrüfatında tətbiq edəcəyikRegion
16:04
Azərbaycan 9 ayda dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıbMaliyyə
15:57
Foto
Teymur Musayev ÜST-nin Daimi Komitəsinə üzv seçilibXarici siyasət
15:52
Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıbFutbol
15:50
Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaqRegion
15:50
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
15:42
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
15:39