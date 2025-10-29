İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunub

    İncəsənət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:10
    İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunub

    Pasternak Yuliya Oleqovna

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu vəzifəyə Pasternak Yuliya Oleqovna təyinat alıb.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl həmin vəzifəni Fuad Xəlilov icra edib. Onun İdarə Heyətinin üzvü təyin olunmasından sonra bu vəzifəyə Y.Pasternak seçilib.

    Qeyd edək ki, yeni Aparat rəhbəri əmək fəaliyyətinə 2009-cu ildə başlayıb, 11 il ərzində ölkənin bank sektorunda maliyyə və mühasibatlıq sahəsində müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 2020-2025-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Maliyyə departamentinə rəhbərlik edib, daha sonra Qoruq İdarəsinin Maliyyə şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib.

    Pasternak Yuliya Oleqovna

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Aparat rəhbəri

    Son xəbərlər

    16:10

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunub

    İncəsənət
    16:09

    Putin: "Burevestnik"də istifadə edilən nüvə texnologiyasını xalq təsərrüfatında tətbiq edəcəyik

    Region
    16:04

    Azərbaycan 9 ayda dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:57
    Foto

    Teymur Musayev ÜST-nin Daimi Komitəsinə üzv seçilib

    Xarici siyasət
    15:52

    Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Futbol
    15:50

    Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaq

    Region
    15:50

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    15:42

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:39

    Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti