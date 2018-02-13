Народный артист Кямиль Везиров будет похоронен на Ясамальском кладбище

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Баку. 13 февраля.REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, гармонист Кямиль Везиров будет похоронен на Ясамальском кладбище.

Об этом сообщил Report заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов.

Он отметил, что церемония прощания с К.Везировым состоится завтра в 11:00 в доме, в котором проживал покойный.

Отметим, что народный артист скончался сегодня в Республиканской клинической больнице, где проходил курс лечения.