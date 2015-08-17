Народный артист Габиль Алиев подключен к аппарату искусственного дыхания

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Состояние народного артиста Габиля Алиева, который был госпитализирован в Центральную клиническую больницу из-за проблем со здоровьем, нормализовалось.

Об этом Report сообщила жена артиста Шаргийя Алиева.

По ее словам, вчера ночью Г.Алиев открыл глаза и пошевелил рукой.

Ш.Алиева отметила, что два дня тому назад состояние Габиля Алиева резко ухудшилось и он был помещен в реанимационное отделение Центральной клинической больницы: "Габиль в течение 10 дней получал лечение в домашних условиях под наблюдением министерства здравоохранения. Однако в последние дни его состояние резко ухудшилось, лечение дома стало невозможным и пришлось госпитализировать его. Вчера ночью он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи сказали, что ночью он открыл глаза и пошевелил рукой. Это хороший показатель. Надеемся, что все будет хорошо".

Жена артиста заявила, что для его обследования будет приглашен врач из Турции: "Спасибо нашему государству. Лечение Габиля находится под личным контролем президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой. Габилем интересуется весь персонал больницы. Наша семья благодарна каждому из них".

Напомним, что 88-летний народный артист, исполнитель камана Габиль Алиев страдает заболеваниями сердца и легких. Он госпитализирован в реанимационное отделение Центральной клинической больницы.