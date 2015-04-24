Народные артисты выйдут на сцену вместе с детьми

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Во дворце имени Гейдара Алиева состоится благотворительный концерт "Маленькие звезды", посвященный 1 июня - Международному дню детей. О этом Report сообщили во дворце им. Г.Алиева.

На гала-концерте на сцену выйдут народные артисты и их дети в сценических образах родителей. Маленькие звезды будут петь. А жюри даст оценку звездным образам малышей и вручит награды. Билеты на концерт уже в продаже. Стоимость билетов варьирует в пределах 20-65 манатов.