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    Народные артисты выйдут на сцену вместе с детьми

    Во дворце имени Гейдара Алиева состоится благотворительный концерт Маленькие звезды

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Во дворце имени Гейдара Алиева состоится благотворительный концерт "Маленькие звезды", посвященный 1 июня - Международному дню  детей. О этом Report сообщили во дворце им. Г.Алиева. 

    На гала-концерте на сцену выйдут народные артисты и их дети в сценических образах родителей. Маленькие звезды будут петь. А жюри даст оценку звездным образам малышей и вручит награды. Билеты на концерт уже в продаже. Стоимость билетов варьирует в пределах 20-65 манатов. 

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