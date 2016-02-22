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    Накануне Международного женского дня 8 Марта будет продемонстрирован балет "Лебединое озеро"

    Главную роль в спектакле исполнит прима-балерина Национального академического большого театра оперы и балета Беларуси Людмила Хитрова

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 5 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Театра оперы и балета. 

    Спектакль посвящен Международному женскому дню 8 Марта. 

    Главную роль - роль Одетты-Одиллии в спектакле исполнит прима-балерина Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов артистов балета Людмила Хитрова.

    Л.Хитрова побывала на гастролях во многих странах мира - Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, Мексике, Южной Корее, Египте. Это ее первый визит в Баку. 

    Ее партнером в спектакле - исполнителем роли принца Зигфрида будет заслуженный артист Белоруссии, лауреат международных конкурсов артистов балета Олег Еремкин.

    Руководить спектаклем будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров. 

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