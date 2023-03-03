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На сцене Центра Гейдара Алиева будет показан спектакль "Карабахнаме"

На сцене Центра Гейдара Алиева будет показан спектакль "Карабахнаме" 19 апреля в Центре Гейдара Алиева будет показан спектакль “Карабахнаме” по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева “Правитель и его дочь”.
Искусство
3 марта 2023 г. 17:38
На сцене Центра Гейдара Алиева будет показан спектакль Карабахнаме

19 апреля в Центре Гейдара Алиева будет показан спектакль “Карабахнаме” по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева “Правитель и его дочь”.

Как сообщает Report, спектакль представлен в рамках проекта ”Гейдар Алиев и Национальное театральное искусство“, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Спектакль “Карабахнаме” по пьесе Ильяса Эфендиева “Правитель и его дочь” был впервые показан 10 марта 2011 года. С того времени спектакль был представлен зрителям 79 раз. Билеты на 80-й показ "Карабахнаме" в Центре Гейдара Алиева можно приобрести в кассах Центра, на сайте и в торговых точках iTicket.az.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzinin səhnəsində “Qarabağnamə” tamaşası oynanılacaq

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