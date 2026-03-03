Мюзикл "Ты - король" по просьбе зрителей будет показан повторно

Азербайджанский Государственный академический музыкальный театр с учетом многочисленных просьб зрителей 28 марта повторно представит мюзикл "Ты - король!", посвященный творчеству легендарного певца Элвиса Пресли.

Как сообщает Report, для постановки созданы уникальные оркестровые версии всех хитов, благодаря чему настоящий рок-н-ролл исполняется симфоническим оркестром под руководством музыкального директора и дирижера Джавада Таги-заде.

Сложные взаимоотношения героев постановки, интриги и откровения находят продолжение в вокальных партиях и ярких танцевальных номерах. Невероятные голоса и потрясающая хореография балетмейстера Камиллы Алиевой создают атмосферу незабываемого праздника. Актерская энергия и полноценная работа хора под руководством хормейстера Вагифа Мастанова превращают постановку в масштабный музыкальный праздник, сравнимый с лучшими бродвейскими шоу. Актеры и музыканты не просто играют – они живут в этом спектакле, делясь эмоциями и переживаниями со зрителем.

Отметим, что, Элвис Аарон Пресли, чье имя навсегда вписано в музыкальную историю XX века, соединив кантри и блюз, дал рождение новому стилю музыки - рокабилли, к которому обращался, начиная с первых записей в середине 1950-х годов, перепев на особый манер That's All Right, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, Hound Dog.

Более 150 альбомов "Короля рок-н-ролла" получили золотой, платиновый и мультиплатиновый статус, десятки занимали лидирующие позиции в мировых хит-парадах. Пресли записал 786 песен, шесть из которых вошли в список "Песен, сформировавших рок-н-ролл". Журнал Rolling Stone поместил его на третье место среди величайших певцов всех времен, а сам артист снялся в 31 художественном фильме и занял 3-е место в списке "50 величайших артистов всех времен".

В мюзикле "Ты – король!" использованы 18 хитов легендарного певца.

Билеты можно приобрести по этой ссылке.