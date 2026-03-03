Tamaşaçıların istəyi ilə "Sən-Kralsan!" müziklı yenidən nümayiş olunacaq
- 03 mart, 2026
- 15:49
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı çoxsaylı tamaşaçı istəklərini nəzərə alaraq, əfsanəvi müğənni Elvis Preslinin yaradıcılığına həsr olunmuş "Sən - Kralsan!" müziklının martın 28-də təkrar nümayişini həyata keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, tamaşa üçün bütün hitlərin unikal orkestr versiyaları yaradılıb, bunun sayəsində əsl "rok-n-roll" musiqi direktoru və dirijor Cavad Tağızadənin rəhbərliyi altında simfonik orkestr tərəfindən ifa edilir.
Tamaşanın qəhrəmanları arasındakı mürəkkəb münasibətlər, intriqalar və etiraflar vokal partiyalarda və canlı rəqs nömrələrində davam edir. İnanılmaz səslər və baletmeyster Kamilə Əliyevanın möhtəşəm xoreoqrafiyası unudulmaz bayram ab-havası yaradır. Aktyorların enerjisi və xormeyster Vaqif Məstanovun rəhbərliyi altında xorun peşəkar işi tamaşanı ən yaxşı Brodvey şouları ilə müqayisə edilə bilən böyük miqyaslı musiqi bayramına çevirir. Aktyorlar və musiqiçilər sadəcə oynamırlar – onlar bu tamaşada yaşayır, tamaşaçı ilə emosiya və hisslərini bölüşürlər.
Qeyd edək ki, XX əsrin kommersiya baxımından ən uğurlu populyar musiqiçilərindən hesab edilən Presli kantri və blüzu birləşdirərək yeni musiqi üslubu olan rokabilli yaradıb.
1950-ci illərin ortalarında ilk səs yazılarından başlayaraq bu üsluba müraciət edən dünya şöhrətli musiqiçi "That's All Right", "Blue Suede Shoes", "Tutti Frutti", "Hound Dog" kimi mahnıları xüsusi tərzdə yenidən ifa edib.
"Rok-n-roll Kralı" ümumilikdə 150-dən çox albomu qızıl, platin və multi-platin statusu alıb, onlarla albomu isə dünya hit-paradlarında lider mövqe tutub.
Yazdığı 786 mahnıdan altısı "Rok-n-rollu formalaşdıran mahnılar" siyahısına daxil edilib.
"Rolling Stone" jurnalı onu bütün zamanların ən böyük müğənnilərinin sırasında üçüncü hesab edib.
31 bədii filmdə də rol alan əfsanəvi sənətçi "Bütün dövrlərin 50 ən böyük sənətçisi" siyahısında da 3-cü yerə layiq görülüb.
"Sən - Kralsan!" tamaşasında əfsanəvi müğənninin 18 hiti istifadə olunub.
Biletləri bu link vasitəsilə əldə etmək mümkündür.