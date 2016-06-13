Музыкальный театр подготовил специальный репертуар к "Формуле-1"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр выступит со специальным репертуаром в связи с Европейским Гран-при "Формулы-1" в Баку.

Как сообщили Report в театре, спектакли будут представлены зарубежным гостям с субтитрами на английском языке.

Согласно информации, во время прохождения международного спортивного соревнования в тетаре будут показаны спектакли "Золотая свадьба" О.Казыми и Р.Гейдара, "На стыке судеб" Р.Гаджиева, Э.Оджагова, Ф.Зохрабова.