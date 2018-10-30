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    Московский цирк в Баку - требовательные малыши, грандиозное шоу - РЕПОРТАЖ

    Московский государственный цирк им.Ю.Никулина на Цветном бульваре после 3-летних переговоров в полном составе приехал в Азербайджан
    © Report/Elchin Murad

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Московский государственный цирк им.Ю.Никулина на Цветном бульваре приехал в Азербайджан.

    Сотрудник Report понаблюдал в Бакинском государственном цирке за программой, представленной московским цирком малышам, подготовил репортаж.

    Цирк, приехавший в Баку в полном составе после трехлетних переговоров

    Задолго до начала представления мы были в Бакинском государственном цирке. Нашим гидом являлся пресс-секретарь цирка Махир Гумбатов, который подробно рассказал о программе. По его словам, новый сезон Бакинского государственного цирка начался 27 октября: "Впервые на открытие сезона мы пригласили в полном составе один из самых известных цирков мира - Московский государственный цирк им.Ю.Никулина на Цветном бульваре. Программа длится более двух часов. Есть интересные воздушные шоу, сцены с дрессированными животными. Коллектив московского цирка пробудет в Баку до 18 ноября. По субботам, воскресеньям и праздничным дням будут показаны представления. Цены на билеты в зависимости от места меняются и составляют 10-20 манатов. Мы с этим цирком около трех лет вели переговоры для приезда в Баку, впервые смогли привести на гастроли в полном составе".

    Нескончаемые желания и детей и пришедшие на представление раньше времени

    В здании цирка продаются световые игрушки, сахарная вата, попкорн и другие привлекающие внимание детей игрушки и лакомства. Несмотря на оставшийся до начала представления час, родители стояли в очереди, чтобы купить что-то по желанию детей. В зале также за 1 манат продается клоунский "красный нос".

    Кулисы

    Мы с Махиром Гумбатовым заходит за кулисы. Здесь сразу же внимание привлекает резкий запах. Здесь можно увидеть разминающихся до представления акробатов, животных. Работы начаты и в гримерной. Мы вошли в гримерную для мужчин, но в женскую гримерку вход запрещен. И вот звучит сигнал, представление начинается.

    Захватывающие дух мгновения

    В первую очередь на арену выходит акробатка, демонстрирующая опасные трюки. Во время представления на канате она дарит зрителям захватывающие минуты. Кроме того, внимание зрителей привлекают и два акробата, управляющие фигурами при помощи веревок.

    Самый заметный персонаж программы

    Во время представления на сцене чаще всего виден клоун. Создающий в зале оживление клоун каждый раз, выходя на арену, показывает интересные шоу с участием зрителей. Особенный смех у детей вызывает шоу с родителями. 

    Затем представили шоу с участием собак, коз, лошадей, пони и др. животных.

    Фото: Эльчин Мурад

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