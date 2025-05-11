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Минкультуры: Агдамский центр мугама восстановит довоенную славу этого музыкального жанра в Карабахе

Минкультуры: Агдамский центр мугама восстановит довоенную славу этого музыкального жанра в Карабахе Агдамский центр мугама сыграет важную роль в восстановлении довоенной славы жемчужины искусства мугама в Карабахском регионе.
Искусство
11 мая 2025 г. 11:40
Минкультуры: Агдамский центр мугама восстановит довоенную славу этого музыкального жанра в Карабахе

Агдамский центр мугама сыграет важную роль в восстановлении довоенной славы жемчужины национальной культуры - мугама - в Карабахском регионе.

Об этом сотруднику Report в Агдаме заявила представитель Министерства культуры Парвин Рустамова.

Она отметила, что организация обучения и пропаганды данного музыкального направления в центре внесет свой вклад в продвижении мугама в обществе.

Отметим, что фундамент Агдамского центра мугама был заложен в мае 2023 года президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой. Центр включает кафе, кинозал, библиотеку и два танцевальных зала. В концертном зале на 507 мест созданы все условия для проведения различных культурных мероприятий, в том числе концертов мугама. Также в нем размещены 15 учебных комнат, выставочный зал, конференц-зал и др. На территории Центра мугама также построен открытый амфитеатр вместимостью 615 зрителей.

Значительный вклад в работу, проводимую государством по пропаганде и развитию мугама, вносит Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. При организации и поддержке Фонда в этом направлении реализуются традиционные проекты республиканского и международного значения. В результате воплощения в жизнь данных проектов азербайджанский мугам был включен в список "Шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества" ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: Ağdam Muğam Mərkəzi Qarabağda muğamın işğaldan əvvəlki şöhrətini bərpa edəcək 

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