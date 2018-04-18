Международный день памятников и исторических мест отмечается cегодня

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля.

Как сообщает Report, этот день установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Впервые, на межгосударственном уровне, день памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года.

Азербайджан тесно сотрудничает с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря чему исторический центр Баку (Ичери Шехер) с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, а также Культурно-исторический заповедник Гобустан были включены в Список Всемирного Наследия.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 24 историко-архитектурных, исторических / археологических, историко-культурных и историко-этнографических заповедника.