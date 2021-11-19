Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами

У меня бывали периоды в жизни, когда я боялась столкнутся с синдромом "творческого выгорания"

Старинные азербайджанские ковры имеют свою историю. Многие говорили, что видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами.

Об этом в интервью Report заявила латвийская художница по текстилю Ивета Весенане.

Художница рассказала, что сначала создает эскизы будущего гобелена, а потом ткет его шерстяными нитками на станке, и считает каждую свою работу особенной:

"Каждая моя работа для меня маленькая сказка. Моя последняя коллекция называется "Луг", она про луговые поля, которые создает не человек, а природа. Мне нравится, что в композиции не выделяется отдельно каждый цветок. Полевые и луговые цвета в множестве создают прекрасный вид",- признается она, демонстрируя свои работы, представленные на выставке в Баку "ALL IN TWO".

"Еще одна эта картина называется "to be", что означает "быть". Два цветка, которые вы видите- это образы мужчины и женщины, а фон - своеобразное поле усыпанное фигурами. На самом деле, это не просто фигуры, а драгоценности. Я хотела показать, что мысли у человека подобно драгоценным камням",- рассказала она.

Над своей самой большой работой художница трудилась полгода: "Я по маленьким кусочкам собираю эти нитки в одну единую композицию. Это достаточно долгий и кропотливый процесс. Но огромное значение имеет то, сколько у тебя опыта".

"Любому художнику важно, чтобы его работы выставлялись не только на его Родине, но и в других странах, чтобы увидеть реакции разных людей из множества стран. В Азербайджане мои работы получили только комплименты, а выставку посетило достаточное количество людей. В Азербайджане многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами",- отметила она.

Самой художнице очень нравятся старинные азербайджанские ковры. "Старые, потертые ковры – нравятся больше всего. Эти ковры имеют свою историю, свою линию жизни. Я была в Национальном музее ковра, видела эти потрясающие ковры и выделила для себя фавориты",- сказала Ивета.

Художница также добавила, что когда садится за станок и начинает ткать, то сразу становиться счастливой. "Я наслаждаюсь утренним светом, своими станками и полученными работами",- подчеркнула И. Весенане.