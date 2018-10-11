Кукольный театр принял участие в фестивале в России

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига с постановкой "Белое и черное" ("Ağ və qara") принял участие в IX Международном фестивале театров кукол им. С.В.Образцова в Москве.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, визит состоялся при поддержке министерства культуры.

Автор и режиссер-постановщик предназначенного для старшей возрастной группы зрителей спектакля - Кямран Шахмардан, художник-постановщик Татьяна Мельникова. В спектакле роли исполняли Рауф Бабаев, Рагим Рагимов, Лина Мамедова, Игбал Алиев, Джавид Ибрагимов и другие.

На фестивале, в котором приняли участие более 17 театральных коллективов из стран СНГ, спектакль Кукольного театра из Баку был высоко оценен как одна из лучших сценических работ. О спектакле, удостоенном диплома за участие в фестивале, была предоставлена информация в российских программах о ведущих театрах.

Отметим, что организованный в рамках года культуры стран СНГ фестиваль проводится раз в два года Государственным академическим центральным театром кукол имени С. В. Образцова, в программу входят сценические работы, профессионально подготовленные самыми известными театрами.